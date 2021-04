Et si Giannis Antetokounmpo parvenait à remporter le trophée de MVP pour la troisième saison consécutive ? Alors que Nikola Jokic, Joel Embiid et même Damian Lillard semblaient avoir pris une longueur d'avance sur lui, le Grec a profité de son duel avec le meneur de Portland pour réaliser son meilleur match de la saison. Sur le parquet des Blazers, il a inscrit 47 points pour offrir une deuxième victoire consécutive en déplacement aux Bucks (109-127). « Il a été excellent. Il a été capable de finir au panier, de marquer après contact, de passer et de mettre ses lancers-francs Il a été très bon. C'était un match très spécial pour lui », a reconnu Mike Budenholzer en conférence de presse d'après-match.

L'entraîneur de Milwaukee a raison. La performance du double MVP en titre a été exceptionnelle. Il a été inarrêtable à l'intérieur. En plus de ses 12 rebonds qui lui ont permis de finir en double-double, l'ailier fort a réussi ses 18 paniers tentés à 2 points. Une efficacité incroyable. Dans l'histoire, il n'y a que Wilt Chamberlain en 1967 qui a terminé un match de NBA avec un 18/18 à 2 points ou avec un double-double avec plus de 45 points et une réussite au tir supérieure à 85%.

First player with a 45/10 game on 85% shooting since Wilt Chamberlain in 1967.

pic.twitter.com/zqZlDSpGsk



— Milwaukee Bucks (@Bucks) (h/t @statmuse — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 3, 2021







Dans ce match, la franchise basée dans l'Oregon a mené pendant moins de deux minutes. Les Blazers n'ont rien pu faire pour limiter l'impact du Greek Freak. Jusuf Nurkic puis Robert Covington se sont succédé pour défendre sur lui. En vain. Giannis Antetokounmpo était tout simplement trop fort. Même si Damian Lillard a terminé la partie avec 32 unités pour rester devant au classement des meilleurs marqueurs de la saison, la prestation du Grec et la remontée de son équipe au classement de la Conférence Est en font un prétendant légitime au titre de MVP. Cette saison, le joueur de 26 ans tourne à 28,3 points, 11,4 rebonds et 6,3 passes décisives par match. C'est moins que l'an passé, mais c'est suffisant pour rester dans la course à sa propre succession.