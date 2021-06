Nikola Jokic est trop fort, mais dans la série face à Phoenix, il est surtout trop seul. Malgré le MVP de la saison régulière et son abattage incroyable, Denver a perdu un troisième match consécutif face aux Suns en demi-finale de conférence (102-116). Le Serbe a compilé 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives mais hormis confirmer son statut de meilleur joueur de la Ligue, cette incroyable ligne de statistiques n'a servi à rien. Après la deuxième minute de jeu, les Nuggets n'ont plus jamais mené au score et ils se retrouvent désormais au bord de l'élimination. Menés 3-0 par la franchise de l'Arizona, les hommes de Michael Malone ont besoin d'un miracle pour réaliser un exploit encore plus grand que ceux de l'an passé et espérer revenir en finale de conférence.

Nikola Jokic rejoint Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain, en vain...

Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, Nikola Jokic a tout tenté. Trop tenté. Après avoir reçu le trophée Maurice Podoloff dans une Ball Arena quasiment pleine pour le célébrer, le pivot a été frustré par son adresse. A 13/29 aux tirs, il a considéré que la défaite était de sa faute. Un constat sévère alors que dans le même temps, le joueur de 26 ans a réalisé une performance seulement accomplie par Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain en bouclant un match de play-offs avec 30 points ou plus, 20 rebonds ou plus et 10 passes décisives ou plus. Contraint de tout faire, le Joker a impressionné mais il n'a pas été assez accompagné pour permettre à Denver de revenir à 2-1.

Face à une équipe aussi appliquée que les Suns, les Nuggets n'ont pas réussi à tenir le rythme. Le duo Chris Paul (27 points) - Devin Booker (28 points) a encore fait très mal et met en évidence l'absence de Jamal Murray, qui s'est blessé à un genou à la fin de la saison régulière. Les hommes de Monty Williams ont compté jusqu'à 20 points d'avance dans un match maîtrisé de bout en bout malgré Nikola Jokic. Dans cette série, le MVP tourne à 26 points de moyenne par match mais c'est bien Phoenix qui a un pied en finale de conférence.