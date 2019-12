Chaque saison, il empile les paniers et les points avec une cadence folle. James Harden a poursuivi son œuvre en y ajoutant un chapitre d’envergure. A presque lui tout seul, le numéro 13 a permis à Houston d’écraser Atlanta (158-111) ! Harden a inscrit 60 points face à des Hawks désemparés et signé son meilleur score de la saison en même temps que le record de la saison en NBA. A un point de son record atteint la saison dernière contre les Knicks (61). Tout cela en seulement... 31 minutes de jeu sur le parquet texan ! C’est la quatrième fois de sa carrière que le barbu atteint la fameuse barre des 60 unités. Il égale ainsi Michael Jordan et a encore du chemin pour rejoindre Kobe Bryant (qui a franchi la barre des 60 à six reprises) et surtout Wilt Chamberlain (32 fois).



Harden a été tout simplement époustouflant. Seuls 24 shoots ont suffi au meneur texan pour atteindre ce total hallucinant. Le plus petit total d’un joueur pour arriver aux 60 points ! La précédente marque était détenue par Karl Malone (61 points en 26 shoots en 1990). The Beard a rentré 16 de ses 24 shoots dont 8 à trois points (sur 14 tentés). Il a aussi signé un superbe 20 sur 23 aux lancers francs. Ce sont d’ailleurs trois de ces lancers qui lui ont permis d’atteindre les 60 unités. Les Rockets menaient alors nettement 127-73 et il s’est ensuite assis lors du dernier quart-temps ! Le meilleur marquer de la NBA a également délivré 8 passes, capté 3 rebonds, signé 3 interceptions et un contre. Du grand art ! Grâce à ce succès, Houston signe une 13eme victoire cette saison, la deuxième de rang, et occupe la quatrième position de la Conférence Ouest derrière les Lakers, les Nuggets et les Clippers.