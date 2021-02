Ca va mieux pour Milwaukee ! Après avoir perdu cinq matchs de suite, les Bucks, troisièmes de l'Est, ont signé une quatrième victoire d'affilée, contre New Orleans, onzième de l'Ouest. Ils se sont imposés 129-125 dans une rencontre très serrée où le duel entre Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson a tenu toutes ses promesses. Le Grec a terminé avec 38 points (14 sur 27 aux tirs dont 2/5 à 3pts, et 8 sur 10 aux lancers-francs), 10 rebonds et 4 passes, alors que le sophomore finit avec 34 points (15 sur 26 aux tirs dont 0/2 à 3pts, et 4 sur 5 aux lancers-francs), 8 rebonds et 6 passes. Les Bucks ont mené le plus souvent dans cette partie, mais jamais de plus de huit points, et à deux minutes de la fin, ce sont bien les Pelicans qui menaient, 125-124, après un panier de Williamson. Mais Milwaukee a terminé le match par un 5-0, avec cinq points de son double MVP (un flotteur, un dunk et un lancer-franc) ! Les Clippers, adversaires des Bucks dimanche, sont prévenus, le "Greek Freak' est en pleine forme !