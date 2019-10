Philadelphie continue son parcours sans faute. Dernière équipe invaincue dans la conférence est, les Sixers ont en effet décroché leur troisième victoire en trois matches, lundi, en allant l’emporter à Atltanta.

Un succès arraché sur le fil (103-105) après avoir pourtant encaissé pas moins de 40 points lors du premier quart qui porte la marque de Joël Embiid. Alors qu’il était incertain pour la rencontre, la faute à une douleur à la cheville droite, le pivot de Philadelphie a livré un véritable festival avec 36 points à 12 sur 19 aux tirs, 13 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions mais également les deux lancers de la victoire.

De quoi permettre aux Sixers de passer outre le petit match de Tobias Harris, auteur de 13 points à 5 sur 16 aux tirs, ou la discrétion d’Al Horford, limité à 5 points à 1sur 4. Et ce d’autant plus que Ben Simmons et Josh Richardson ont ajouté 13 et 14 points. Trae Young, élu joueur de la semaine à l’est, a bien encore inscrit 25 points mais son 7 sur 20 aux tirs et ses 7 pertes de balle ont également pesé.