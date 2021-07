Phoenix fait le plein à domicile ! Les Suns ont profité de leur avantage du terrain pour remporter leurs deux premiers matchs des Finales NBA, avant de se rendre à Milwaukee dimanche et mercredi prochains. Comme lors du Match 1, les joueurs de Monty Williams ont marqué 118 points, et ils ont cette fois laissé les Bucks en inscrire trois de plus pour l'emporter 118-108. Comme lors du Match 1, c'est Milwaukee qui a le mieux débuté la rencontre, comptant neuf points d'avance au milieu du premier quart, mais Phoenix a pris les commandes au milieu du deuxième et ne les a plus lâchées. Il faut dire que les deux équipes avaient des tactiques différentes, les Bucks jouant plutôt à l'intérieur et les Suns au large, à l'image de ce premier quart-temps remporté 29-26 par Milwaukee, qui a marqué 20 points dans la peinture, contre 0 pour leurs adversaires, qui ont quant à eux inscrit neuf paniers à trois points.

Phoenix était dans un grand jour d'adresse extérieure, avec un 20 sur 40 au total, et c'est ce qui a permis aux joueurs de l'Arizona de compter jusqu'à quinze points d'avance au début du troisième quart. Milwaukee, porté par un excellent Giannis Antetokounmpo, est parvenu à revenir à -5 ou -6 à plusieurs reprises, et le score était d'ailleurs de 103-97 à 5'15 de la fin, mais un tir à 3 points de Chris Paul et les huit lancers-francs de Mikal Bridges pour finir le match ont scellé la victoire des Suns.

Les Suns très collectifs, Giannis trop seul



Mikal Bridges, qui avait marqué 23 points contre Denver il y a un mois, a d'ailleurs amélioré son record de points en carrière en play-offs, avec ses 27 unités ce jeudi (8 sur 15 aux tirs). Mais c'est bel et bien Devin Booker qui finit meilleur marqueur des Suns, avec 31 points (12 sur 25 aux tirs dont 7/12 à 3pts). Chris Paul a brillé également, avec ses 23 points et 8 passes, alors que Deandre Ayton a signé un nouveau double-double avec 10 et 11 rebonds. Une victoire collective des Suns, donc, à l'image de ce dernier panier de la première mi-temps inscrit après une séquence de dix passes avec tous les joueurs impliqués.

Tout le contraire des Bucks, qui ont pu s'appuyer sur leur double MVP Giannis Antetokounmpo, auteur de 42 points (15 sur 22 aux tirs, mais seulement 11/18 aux lancers-francs) et 12 rebonds, mais pas forcément aidé par ses lieutenants habituels. Khris Milddleton a dû se contenter de 11 points à 5 sur 16 aux tirs (1/6 à 3pts) et Jrue Holiday de 17 points à 7 sur 21 aux tirs (1/3 à 3pts). Comme contre Brooklyn, les Bucks se retrouvent donc menés 2-0 et ont absolument intérêt à gagner dimanche (rappelons qu'aucune équipe n'a jamais réussi à remonter un 3-0 en play-offs). Quant aux Suns, c'est la première fois de leur histoire qu'ils mènent 2-0 en Finales et ils comptent bien ne pas rater l'occasion de décrocher leur premier titre.