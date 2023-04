Dos au mur et à domicile, les Bucks ont logiquement commencé fort la rencontre. Le Heat met quelques instants à s'installer dans la partie. Ensuite, Jimmy Butler se montre et Miami a pris l'avantage à l'issue du premier quart-temps (33-36). Dans le deuxième, Milwaukee parvient à passer un 16-4 alors que Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton sont sur le banc. Wesley Matthews ajoute un panier primé et les Bucks sont devant à la pause (69-63). Mais cette avance disparaît au retour des vestiaires. Jimmy Butler ramène les siens dans la partie, avant que Milwaukee n’accélère. Grayson Allen, Khris Middleton et compagnie prennent seize points d'avance avant le dernier quart-temps (102-86). Le plus dur est-il fait ? Pas encore, car Butler est toujours aussi redoutable.

Le Heat commence le dernier acte avec un 8-0 et l'arrière enchaîne les paniers pour rapprocher Miami petit à petit. C'est lui qui accroche la prolongation avec un alley-oop en déséquilibre quasiment au buzzer (118 partout). En cette fin de match, Jrue Holiday n'arrive pas à ralentir Butler (42 points), puis Bam Adebayo se montre en prolongation et Miami fait la course en tête. Giannis Antetokounmpo (38 points et 20 rebonds) et sa bande ont pourtant une balle de match, mais Mike Budenholzer ne prend pas de temps-mort. Sauf que Milwaukee gère mal cette dernière possession, ne shoote même pas et s'incline 126-128. Meilleure équipe de la saison régulière, les Bucks sont déjà en vacances quand Miami file vers un deuxième tour où il faudra affronter les Knicks, qui ont éliminé les Cavaliers.