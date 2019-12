Russell répond à Booker

Les Warriors et Curry ont le sourire

Le quatre à la suite pour les Warriors ! En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, Golden State a enchaîné une quatrième victoire de suite, à domicile, cette saison en renversant Phoenix (105-96). Après avoir battu tour à tour les New Orleans Pelicans (106-102), Minnesota Timberwolves (113-104) et les Houston Rockets (105-96), lors du « Christmas Day », les joueurs du Steve Kerr sont donc venus à bout des Suns au Chase Center. Encore une fois bien bousculés, les Californiens ont notamment dû remonter un écart de 12 points lors du quatrième quart-temps pour l'emporter. Devant une grande partie du match, les Arizoniens ont complètement craqué dans les dernières minutes en encaissants un cinglant 39-18 pour finir !Alors que du côté de Phoenix, Devin Booker semblait en feu offensivement, avec 34 points à 13 sur 24 aux tirs, c'est D'Angelo Russell qui est sorti de sa boite du côté de Golden State, qui doit toujours composer sans Stephen Curry, Klay Thompson, Eric Paschall et Kevon Looney notamment. Encore une fois auteur d'un gros match, comme lors des trois précédentes victoires, l'ancien meneur des Brooklyn Nets a en effet marqué 31 points, à 10 sur 25 aux tirs, avec en plus cinq rebonds et six passes décisives pour très peu de déchet (un seul ballon perdu) en 35 minutes. Russell a également été bien épaulé offensivement par Damion Lee (16 points). Victorieux, les Warriors se rapprochent ainsi des Pelicans, avant-dernier de la Conférence Ouest.Et à l'image de Curry, blessé mais présent sur le banc, la franchise titrée récemment en 2015, 2017 et 2018 retrouve le sourire, avec un vestiaire à nouveau « euphorique », comme le confiait Kerr. Avec le retour des victoires, l'équipe va logiquement bien mieux alors que la saison a déjà été bien compliquée depuis octobre, avec de la frustration et des blessures. Même Curry semble s'éclater sur le banc en se comportant comme un adjoint de plus en distillant des encouragements et des conseils. Pour confirmer cette bonne passe, les Warriors auront fort à faire le 29 décembre, toujours dans leur antre, face aux Dallas Mavericks, qui viennent de récupérer Luka Doncic...