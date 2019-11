Nouvelle soirée faste pour LeBron James et les Lakers. Tandis que Los Angeles alignait une cinquième victoire consécutive en allant l’emporter à San Antonio 103-96, l’ancien Cav y allait d’un nouveau triple-double avec cette fois 21 points, 11 rebonds et 13 passes. De quoi faire oublier sa maladresse, la star californienne terminant avec un modeste 8 sur 23 aux tirs dont un zéro pointé à trois points (0 sur 6).

A ses côté, Anthony Davis a été plus en réussite, l’ancien Pelican rendant 25 points à 10 sur 20 aux tirs, 11 rebonds et 4 contres. Mentions spéciales également à Avery Bradley, auteur de 16 points à 7 sur 9 et surtout à Dwight Howard, qui a livré un véritable récital sous les panneaux avec 14 points à 7 sur 7 aux tirs, 13 rebonds et 2 contres.

Côté Spurs, LaMarcus Aldridge a vécu une soirée particulièrement difficile, conclue avec seulement 8 points à 2 sur 9 aux tirs DeMar DeRozan a également été à la peine avec 14 points à 5 sur 15. Dejounte Murray a bien rendu 18 points et 11 rebonds, sa belle prestation n’a pas suffi.