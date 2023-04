Après deux défaites d'affilée, les Wolves avaient besoin de gagner et cette réception d'une équipe de Portland très diminuée et qui vit une fin de saison sans enjeu était donc une occasion en or de se relancer. Mais ils manquent leur début de match, seulement portés par Anthony Edwards (37 points) et plombés par trop de ballons perdus (29-31).

Avec 13 points en deuxième quart-temps, l'arrière de Minnesota semble être le seul à exister offensivement et il répond ainsi aux 10 points de Shaedon Sharpe. Avec moins de déchet dans son jeu, Minnesota arrive néanmoins à revenir à la pause (62-56). Le niveau chute en troisième quart-temps, les deux équipes manquent beaucoup de tirs et perdent des ballons, mais après un dunk d'Anthony Edwards, les troupes de Chris Finch prennent tout de même douze points d'avance.

Les Wolves ne tuent pas le match pour autant. C'est même le contraire car les Blazers passent alors un 19-4 ! Rudy Gobert (10 points et 15 rebonds) et sa bande enchaînent les tirs ratés dans le dernier quart-temps. Edwards, encore lui, redonne tout de même l'avantage à deux minutes de la fin. Mais Shaedon Sharpe (27 points) a le dernier mot avec six points dans le 8-3 décisif en fin de rencontre. Portland s'impose 105-107.

Cette défaite est une chute dommageable pour Minnesota, neuvième de l’Ouest, qui aurait pu profiter des défaites de Dallas et Oklahoma City pour creuser l'écart et se rapprocher de la qualification pour le « play-in ». Les Pelicans et les Lakers, devant eux au classement, ont désormais de la distance.