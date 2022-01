Leader de la Conférence Est, Miami recevait Toronto, huitième, et la rencontre a été très spectaculaire ! Les Raptors sont allés l'emporter en Floride sur le score de 120-124 après trois prolongations ! La franchise canadienne aurait sans doute pu l'emporter plus tôt, car elle a mené de seize points dans le troisième quart. Mais Miami a signé un grand dernier quart (25-15) et est repassé devant. Scottie Barnes (22pts) a finalement arraché la prolongation grâce à deux lancers-francs (100-100). C'est Gary Trent Jr (33pts) qui a envoyé les deux équipes en deuxième prolongation grâce à ses lancers-francs également (105-105), puis Tyler Herro (13pts) a égalisé à 114-114 pour décrocher une troisième prolongation (Gabe Vincent pensait alors avoir donné la victoire au Heat mais il n'avait pas vu que son coach avait demandé un temps-mort).

Et finalement, dans la troisième prolongation, Toronto est parvenu à l'emporter, grâce notamment à Fred VanVleet (19pts), qui n'avait tiré qu'à 3 sur 15 dans le temps réglementaire mais a réussi un 4 sur 7 en prolongation. A noter toutefois le triple-double de Jimmy Butler : 37 points, 14 rebonds, 10 passes.