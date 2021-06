Et si Deandre Ayton avait eu raison ? Avant d’être le héros du match 2 de la finale de conférence Ouest face aux Clippers, en convertissant à moins d’une seconde du buzzer le alley-oop de Jae Crowder, le pivot des Suns avait déclaré qu’il pensait que la draft 2018 était la meilleure de l’histoire. Il est évidemment un peu tôt pour le dire, car celles de 1984, 1996 ou encore de 2003 sont toujours plébiscitées, à raison, mais sa génération aurait indéniablement marqué les esprits lors de ces play-offs.



Outre Ayton, numéro 1 de cette cuvée, et son coéquipier de Phoenix Mikal Bridges (10e choix), ce sont évidemment Luka Doncic (3e) et Trae Young (5e), échangés par Atlanta et Dallas, qui auront fait la plus forte impression. Young (22 ans) est d’ailleurs devenu mercredi soir le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à réussir à compiler au moins 45 points et 10 passes lors d’un match de play-offs derrière… Doncic, qui a sept mois de moins !

Nate McMillan pas surpris

Mais si le Slovène et les Mavs, après avoir chèrement vendu leur peau face aux Clippers (3-4), ont été sortis au premier tour, Young et les Hawks sont eux en finale de conférence, et ils ont de nouveau créé la surprise mercredi, après avoir sorti les Sixers au tour précédent. Opposés aux Bucks, ils se sont imposés 116-113 à Milwaukee, avec un match incroyable d’ « Ice Trae », auteur de 48 points, 11 passes et 7 rebonds !



Pas de quoi étonner son entraîneur Nate McMillan. "Il a autant de qualités que les plus grands joueurs de cette ligue. Il en fait partie. Il n’a pas vraiment de faiblesse offensivement. Il peut tirer de loin, étirer la défense, il a un jeu à mi-distance, il va passer la balle, trouver ses coéquipiers. Et il tire aussi bien les lancers francs", apprécie celui qui a totalement bouleversé la saison de la franchise de Géorgie depuis sa nomination début mars. Et Young n’y est pas pour rien…