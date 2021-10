Il s'agit de son meilleur match, d'un point de vue comptable, depuis le début de cette nouvelle saison régulière de NBA. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'arrière américain Bradley Beal, aujourd'hui âgé de 28 ans et drafté en troisième position par les Wizards de Washington lors de l'année 2012, a été l'artisan principal de la cinquième victoire, en six rencontres déjà disputées, de sa franchise de toujours, contre les Celtics de Boston (115-112). Une victoire acquise, cette fois, à l'issue de la prolongation. Lors de cette rencontre, Bradley Beal a terminé meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de ce match, avec des statistiques personnelles de 36 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Bien mieux donc que ses 27 points inscrits lors du match précédent, contre les Hawks d'Atlanta.