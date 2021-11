Ça va décidément très bien pour Philly. Les Philadelphia 76ers ont engrangé une sixième victoire consécutive et se positionnent comme la deuxième meilleure formation de NBA derrière Golden State avec 80% de succès (8 victoires, 2 défaites) depuis le coup d’envoi de l’exercice 2021-22. Après les Pistons (110-102 et 109-98), les Hawks (122-94) et Portland (113-103), les hommes de Doc Rivers se sont offert Chicago pour la deuxième fois en trois sorties. Après un succès à domicile (103-98) le 4 novembre, ils ont dominé les Bulls sur leur parquet (114-105).

Embiid : « Nous sommes sur la même longueur d'onde »



Ce huitième succès de la saison porte l’empreinte de Joël Embiid, auteur d’une grande prestation. Le grand pivot des 76ers a enfilé 30 points (dont 4 sur 5 à 3 points), pris 15 rebonds, donné 3 passes et placé 2 contres. Avouez que ça le fait bien, non ? Le Camerounais était en vue aussi bien en attaque qu’en défense, prenant le dessus sur son opposant francophone Nikola Vucevic, réduit à portion congrue (11 points). « La chimie que nous avons est très différente des années précédentes, a confié le pivot. Nous sommes complets. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Tout le monde a l'impression d'avoir quelque chose à prouver. »

Embiid a réalisé une remarquable première période. Lonzo Ball et Zach LaVine sont pourtant bien entrés dans le game grâce à leur vitesse, instillant un bon rythme dans l’opposition. Les Sixers répondent eux en faisant parler leur physique. Et qui dit physique, dit forcément Embiid et ses 2,13 mètres. Alors que les Bulls sont devant et mènent 38-32, le Camerounais s’emploie et fait souffrir les Bulls. Il passe 20 unités et 10 rebonds dans ce premier acte que les Sixers dominent (57-47) après avoir signé un 15-0 pour conclure et rallier, donc, les vestiaires avec dix longueurs d’avance.

Embiid passé tout près de l’expulsion, la 1000eme victoire de Doc Rivers



Cette première moitié de match, Embiid aurait pourtant pu ne pas la terminer. Avec une droite assénée à Lonzo Ball, le pivot aurait pu voir rouge. Il n’a finalement hérité que d’une faute technique et est resté dans le match, les images montrant qu’il n’avait fait qu’effleurer les cheveux de Ball avec son coup. Passé tout près de l’expulsion, le Camerounais a été moins en vue en seconde période. Les Bulls en ont profité pour passer devant (97-96), mais Embiid a stoppé l’hémorragie à 3 points et inscrit un panier important qui a stoppé la remontée des locaux.





Furkan Kormaz a ensuite frappé de loin et offert une nouvelle victoire à Philadelphie malgré plusieurs absents. Avec 25 points, 6 rebonds et 7 tirs primés (sur 9), le Turc a signé son record en carrière. Il s’affirme comme l’option numéro un en sortie de banc pour Doc Rivers, qui a enregistré sa 1000eme victoire en carrière à Chicago, sa ville natale. Le coach des Sixers a ainsi intégré le Top 10 des entraîneurs les plus victorieux.