Rien ne va pour Chicago depuis le All Star break, avec quatre défaites de suite, et Philadelphia ne s’est pas fait prier pour enfoncer les Bulls et leur infliger une cinquième d’affilée. Les 76ers l’ont emporté 121-106 dans le choc de la nuit en NBA, ce qui permet aux hommes de Doc Rivers de prendre la deuxième place du classement, devant Milwaukee, à trois matchs du leader Miami. Si les Bulls (privés de Lonzo Ball et Nikola Vucevic) ont mené pendant le premier quart-temps, les 76ers ont rapidement fait valoir leur supériorité. Joel Embiid a inscrit 43 points et pris 14 rebonds, tandis que James Harden a marqué 16 points et délivré 14 passes, si bien que le « barbu » est toujours invaincu depuis son arrivée en Pennsylvanie (5-0) ! L’écart des 76ers a grimpé jusqu’à +17 à plusieurs reprises et n’a jamais tremblé en fin de match, même si en face, le duo Zach LaVine (24pts, 8rbds) - DeMar DeRozan (23pts, 11rbds, 8pds) a tenu son rang. Les 76ers arrivent en pleine forme pour le choc contre Brooklyn jeudi.