C’était l’affiche de la soirée. Le troisième de la conférence est en déplacement chez le quatrième. Et ce choc n’a pas déçu. En pleine forme depuis le début de la semaine, Philadelphie a poursuivi sa série de victoires en s’imposant chez les Celtics dans la nuit de jeudi à vendredi (115-109). Les 76ers ont montré qu’il fallait compter sur eux cette saison en signant un quatrième succès consécutif, le douzième sur les quatorze dernières rencontres. Pourtant, rien ne semblait faire défaut aux Celtics qui ont décidé de prendre le jeu à leur compte dès le début de la partie.

38 points et 13 rebonds pour Embiid



L’équipe de Boston a régalé les 19 156 personnes présentes au TD Garden en faisant la course en tête dans le premier quart temps dans le sillage d’un Kemba Walker inspiré (29 points, 1 rebond, 8 passes). Les locaux ont connu un peu plus d’adversité dans le deuxième quart, voyant Philadelphie revenir à seulement trois points, mais sont parvenus à conserver l’avantage au tableau d’affichage. Devant au score à la pause, Boston s’attendait à une seconde période compliquée mais ne pensait sûrement pas assister à un show signé Joel Embiid (38 points, 13 rebonds, 6 passes). Imparable dans la raquette avec le plus grand nombre de rebonds pris sur la rencontre, le Camerounais a largement contribué au réveil de son équipe dans le troisième quart-temps.





Première défaite à domicile de Boston



Auteur d’un double-double, le pivot a vu sa franchise tenir une légère avance tout au long du dernier acte pour l’emporter et réaliser une grosse performance. Les 76ers ont su faire le dos rond et s’accrocher pendant de longues minutes avant d’inverser la tendance et décrocher un succès à l’extérieur, le sixième de la saison. Boston s’incline pour la première fois de la saison sur son parquet et perd du terrain sur son adversaire du soir, devant lui au classement. Les Celtics devront se reprendre à Dallas lors de leur prochaine rencontre alors que Philadelphie reçoit les Pelicans dès la nuit prochaine.