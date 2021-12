Aucun problème non plus dans l'Arizona pour Phoenix, qui a aligné une deuxième victoire en dominant aisément Boston (111-90) malgré les 24 points de Jayson Tatum. Du côté des Suns, Chris Paul (10 points, 12 passes) et JaVale McGee (21 points, 15 rebonds) ont confirmé leur grande forme. Kevin Durant l'est également. La superstar de Brooklyn l'a encore démontré sur le parquet d'Atlanta, où il a grandement contribué à redonner le sourire aux Nets, battus à Houston en milieu de semaine. "KD" a sorti les muscles (au propre comme au figuré, puisqu'il s'est également chauffé avec la star d'en face Trae Young, auteur lui aussi de 31 points) et compilé 31 points, 6 passes, 5 rebonds et 3 contres. Brooklyn reste un solide leader à l'Est.