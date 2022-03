A Brooklyn, où Kyrie Irving ne peut toujours pas jouer car non vacciné, Kevin Durant a sonné la révolte des Nets qui étaient menés de 18 points au 3e quart-temps par les Blazers, et se sont finalement imposés (128-123). "KD" a fini avec 38 points avec une adresse redoutable (11/15, 6 rebonds, 6 passes), parfaitement soutenu par Seth Curry, auteur de sept paniers à longue distance (27 pts). Brooklyn demeure 8e à l'Est juste devant Atlanta, qui a eu le dernier mot (120-105) sur Memphis, le 2e de la conférence Ouest, le tout sans Trae Young (cuisse) mais avec Bogdan Bogdanovic (30 pts) et malgré Ja Morant en face (29 pts).