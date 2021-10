Ces deux équipes rêvent de se retrouver en finale de Conférence en juin, mais elles s'affrontaient d'abord pour leur deuxième match de la saison en octobre. Brooklyn, sans Kyrie Irving non vacciné, se déplaçait à Philadelphia, privé de Ben Simmons, qui ne se sent pas en état mental de jouer, et ce sont les Nets qui l'ont emporté 114-109 et se reprennent ainsi après leur lourde défaite inaugurale chez le champion Milwaukee. Un petit hold-up pour la franchise de New York, qui a été menée durant l'immense majorité de la rencontre. Malgré un Joel Embiid touché au genou, qui a reconnu après le match qu'il n'aurait pas dû jouer (19pts et 6rbds en 30min tout de même), les 76ers ont en effet été devant de la première à l'avant-dernière minute (62-55, mt), avec une avance qui a grimpé jusqu'à +14 (dans le premier quart), dans le sillage du duo Tobias Harris - Seth Curry, 23 points chacun. Mais les Nets n'ont jamais été vraiment largués, et alors qu'ils étaient menés de dix points à 5'33 de la fin (108-98), ils ont signé un 13-0, dont neuf points de LaMarcus Aldridge, inarrêtable (il finira avec 23pts). Philadelphia, victime d'un trou noir, n'a marqué qu'un point dans les cinq dernières minutes, encaissant encore trois lancers-francs de Kevin Durant (29pts, 15pts, 12pds) et James Harden (20pts, 7rbds, 8pds) pour finir. Les deux équipes comptent désormais le même bilan. Pour leurs prochains matchs, Philadelphia ira à OKC et Brooklyn recevra Charlotte.