Kevin Durant a marqué 31 points pour son retour après un mois et demi d'absence, mais ses Nets se sont encore inclinés (113-107) face au Heat, jeudi en NBA, pendant que Luka Doncic se faisait bourreau de Golden State. Absent lors des 21 précédentes rencontres de Brooklyn (cinq victoires, seize défaites), en raison d'une entorse au genou gauche, "KD" a fait du bien à son équipe. Mais s'il a redonné espoir aux siens en les ramenant à deux unités (109-107) à deux minutes du terme, il a manqué ses deux dernières tentatives.

Pourtant privés de Jimmy Butler (orteil) et de Kyle Lowry (raisons personnelles), les Floridiens, leaders à l'Est, ont pu compter sur Bam Adebayo (30 pts, 11 rbds) et Tyler Herro (27 pts, 8 passes), pour bien finir le travail, contrairement à la veille où il avaient laissé Milwaukee revenir les battre sur le fil. Côté Nets, toujours 8e après ce troisième revers d'affilée, seul Bruce Brown (21 pts) a pu épauler Durant, en l'absence de Kyrie Irving, empêché de jouer à New York car non vacciné, et Ben Simmons, toujours pas apte.