Un "KD" record et Brooklyn empoche une nouvelle victoire (la 19eme depuis le début de saison). En l'absence de James Harden, Kevin Durant a établi un nouveau record personnel (51 points, 9 passes, 7 rebonds) pour permettre aux Nets de s'imposer sur le parquet de Detroit (116-104). La superstar du leader de la conférence Est n'avait plus dépassé la barre des 50 points depuis novembre 2018.

En revanche, il n'en reste pas moins un habitué du fait, puisqu'il avait déjà inscrit 50 points ou plus à sept reprises depuis ses débuts. Dimanche, le plus que jamais meilleur marqueur de la ligue, en état de grâce, a montré la voie pendant toute la partie à son équipe face aux pistons du numéro 1 de la dernière draft Cade Cunningham (26 points, 8 rebonds, 6 passes) et également du Frenchy Killian Hayes (6 points, 3 passes, 1 rebond), qui s'est malheureusement de nouveau blessé (à un pouce) lors de ce match.