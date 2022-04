Brooklyn se complique la vie: les Nets se retrouvent à la 10e place à l'Est, synonyme de barrages compliqués à l'extérieur, après leur défaite à Atlanta (122-115), samedi en NBA, où Miami a conforté son leadership de la conférence, en battant Chicago. Kevin Durant a tout fait, mais ses 55 points, dont huit paniers derrière l'arc sur dix tentés (records personnels battus), n'y ont rien changé. Parce que hormis Kyrie Irving, au diapason (31 pts), le reste de l'équipe n'a pas suivi et qu'une fois de plus la défense a péché chez les New-Yorkais, punis par Trae Young (36 pts, 10 passes).

Et voilà les Hawks qui grimpent de deux rangs à la 8e place et Brooklyn qui glisse deux rangs plus bas. Il reste quatre matches aux Nets pour d'inverser les positions, sans quoi ils devront jouer, hors de chez eux, deux matches de barrages pour espérer atteindre les play-offs en dernière position. Ce scénario, s'il se concrétisait, les ferait rencontrer au 1er tour Miami, qui a consolidé sa première place, en s'imposant en costaud chez les Bulls (127-109).