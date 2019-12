Pour leur première sortie depuis le départ de David Fizdale, les New York Knicks ont cru très peu de temps à une sorte de rédemption face aux Indiana Pacers. Sur leur parquet du Madison Square Garden, les coéquipiers de Frank Ntilikina (2 points, 4 rebonds et 4 passes) ont fait illusion en début de premier quart-temps mais, après avoir mené de huit points, ils ont été plus dans la résistance acharnée que dans la domination. S’ils se sont accrochés, ils ont fini par céder de la plus petite des marges face à T.J. Warren (25 points) et Domantas Sabonis (19 points, 15 rebonds) pour une neuvième défaite de rang (103-104), la 19eme en 23 matchs. A l’image des Knicks, la situation ne s’arrange pas du côté de Cleveland. Pour la sixième fois de suite, les Cavaliers sont ressortis d’une rencontre la tête basse après avoir été écrasés par les Philadelphia 76ers. Sans Joel Embiid, touché à la hanche droite, la franchise de Pennsylvanie se sont appuyés sur Ben Simmons (34 points), Trey Burke et Mike Scott (21 points chacun) pour s’imposer de 47 longueurs (141-94) et repartir du bon pied après leur défaite à Washington. Houston, pour sa part, a pu compter sur un duo James Harden (34 points)-Russell Westbrook (24 points, 14 rebonds, 11 passes) de feu, complété par Ben McLemore (27 points) pour dompter les Phoenix Suns. Et heureusement qu’ils étaient l) pour les Rockets qui n’ont jamais contrôlé le match, étant largement menés dans le premier quart-temps par la bande à Devin Booker (35 points), Dario Saric (13 points, 12 rebonds) et Ricky Rubio (10 points, 13 passes) avant d’être dans l’incapacité de « tuer » le match. Le résultat a été un match en dents-de-scie pour Houston qui s’impose d’une marge réduite (115-109) pour se rapprocher des Clippers en haut du classement de la Conférence Ouest.