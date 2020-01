Les fans des Clippers attendaient Blake Griffin, jeudi soir, pour son retour à Los Angeles avec les Pistons. "On veut Blake ! On veut Blake !", ont-ils ainsi crié, en vain. Car le premier choix de la draft 2009, touché au genou gauche, est resté sur le banc, pour ce qui devait être son deuxième match dans l’antre de son ancienne équipe depuis son transfert en janvier 2018.



Egalement privée de Reggie Jackson, Markief Morris et Luke Kennard, la franchise du Michigan, dans le coup à la pause (69-63), a pris un éclat dans le troisième quart (37-16), s’inclinant au final fort logiquement (126-112) contre des Californiens qui ont eux perdu Paul George sur blessure (cuisse), mais ont pu notamment compter sur Montrezl Harell (23 points) et Lou Williams (22 points). Et qui ont désormais presque autant de victoires (25) que Detroit comptabilise de défaites (23).

Quelques erreurs d'inexpérience



Et si les supporters locaux n’ont pas eu l’occasion de voir évoluer Griffin, ils ont assisté à la première titularisation en NBA de Sekou Doumbouya. L’ailier tricolore, plus jeune joueur de la Ligue, a fêté ses 19 ans le 23 décembre dernier, et s’est offert un beau cadeau lors de cette grande première, pour son huitième match de la saison.



Placé dans le cinq majeur par son entraîneur, Dwane Casey, il aura réussi un double-double, compilant 10 points, à 4/11 au tir, 11 rebonds, une interception et 5 fautes en 27 minutes de jeu. L’ancien Limougeaud, qui a beaucoup défendu sur Kawhi Leonard (18 points), a donc fait forte impression malgré des erreurs dues à son inexpérience, comme ses 3 fautes données dans les 9 premières minutes, et une réussite en berne à 3 points (0/4).



Celui qui évolue principalement en G-League, où il tourne à 16,5 points et 5,2 rebonds en 15 matches, n’a en tout pas manqué de se montrer lors de cette première titularisation qui devrait en appeler d’autres lors de la deuxième partie de saison pour le 15e choix de la dernière draft.