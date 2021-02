Quand Luka Doncic évolue à un tel niveau, on ne peut que l'admirer. Dans la nuit de vendredi à samedi, le prodige Slovène a en effet été encore une fois impressionnant, lors de la victoire de Dallas contre New Orleans (143-130). Auteur de 46 points, à 17 sur 30 aux tirs dont 5 sur 8 à trois points, 8 rebonds et 12 passes en un peu plus de 40 minutes, l'ancien du Real Madrid en a émerveillé plus d'un à l'American Airlines Center.



Il faut dire que le numéro 77 des Mavericks a aussi dû sortir le grand jeu dans son duel à distance avec Zion Williamson, auteur d'un de ses meilleurs matchs avec les Pelicans, avec ses 36 points à 14 sur 15 aux tirs, sur le parquet texan. Quelques jours après ses 42 points contre les Golden State Warriors, Doncic a donc fait encore mieux pour signer un nouveau record en carrière, avec désormais 46 points au compteur. Impressionnant dans la finition, le Slovène l'a également été dans la distribution, comme quand il a idéalement servi en moins de deux minutes trois de ses quatre coéquipiers à trois points, lors du 3eme quart-temps.

Doncic égale un record de franchise



« Luka (Doncic) était phénoménal », confiait d'ailleurs simplement Rick Carlisle, son entraîneur, après le match, alors que Kristaps Porzingis saluait, lui, sa supebe vision du jeu. « Ce soir, c'est l'un des matchs où les choses ont parfaitement collé pour nous deux. Il me trouvait ouvert à 3 points. Cela nous donne de l'énergie à tous les deux et ne fait que créer un élan positif à nous et à l'équipe », expliquait pour sa part le géant Letton. « Il n'y a pas vraiment de plan défensif que vous puissiez faire dans ces moments-là. C'est juste un excellent joueur qui rentre des tirs compliqués », résumait de son côté Williamson.



En très grande forme, Doncic a également profité de sa très belle prestation pour égaler un record de franchise jusque-là co-détenu par Mark Aguirre et Dirk Nowitzki avec un 13eme match consécutif à au moins 25 points. De plus, le Slovène peut également se vanter d'avoir réalisé au moins 10 passes décisives lors de ses sept matchs à 40 points ou plus. La marque des grands. Désormais, le natif de Ljubljana et son équipe tenteront d'enchaîner une 5eme victoire de suite dans quelques jours contre Portland pour confirmer leur retour en forme dans la lutte pour les playoffs.