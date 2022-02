Juste derrière Utah, on retrouve Dallas, qui a signé une grosse performance en battant Philadelphia 107-98. Les Mavericks, menés pendant une grande partie de la rencontre, ont fait la différence dans les cinq dernières minutes, avec notamment un 8-0 (98-91) qui leur a permis de s'envoler dans le money-time. Les Texans ont ont pu compter sur un énorme Luka Doncic, auteur de 33 points (13 sur 28 aux tirs dont 1/6 à 3pts), 13 rebonds et 15 passes. Un 44eme triple-double en carrière en saison régulière, qui lui permet d'entrer dans le Top 10 de l'histoire de la NBA (Russell Westbrook étant bien sûr en tête, avec 193) ! Et il ne fêtera que ses 23 ans à la fin du mois...