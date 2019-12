Luka Doncic n'a que 20 ans mais déjà aucune limite ni respect pour les anciens, aussi glorieux soient-ils. Auteur de 27 points (10 sur 24 aux tirs, 3 sur 12 à trois points), 8 passes et 7 rebonds dimanche soir face à Sacramento, le Slovène a aligné un 19eme match de suite à au moins 20 points, 5 passes et 5 rebonds, effaçant du même coup son altesse Michael Jordan, qui s'était arrêté, lui, à 18 rencontres consécutives, et signant le nouveau record du genre en NBA. Une soirée mémorable donc pour le petit prodige des Mavericks, mais pas pour son équipe, battue chez elle par les Kings (110-106) en dépit du très gros match de Doncic de nouveau mais aussi de Tim Hardaway Jr (29 points à 10 sur 13 aux tirs, dont 9 sur 12 à trois points).

Les Texans, déjà mal embarqués à la pause (66-46), ont bien réagi en seconde mi-temps, mais sans parvenir à refaire totalement leur retard (après avoir compté un handicap de -24 à un moment, Dallas est revenu à -2) face à Nemanja Bjelica (30 points, 4 sur 7 de loin) et ses coéquipiers, portés également par un Buddy Hield bouillant lui aussi (26 points à 10 sur 15, 5 sur 6 à trois points). A 108-106, Doncic a bien eu la balle de l'égalisation, mais il a manqué son tir, le meneur réclamant en vain une faute de Cory Joseph. Comme quoi, l'extra-terrestre slovène conserve encore quelques aspects humains.