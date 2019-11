L’embellie aura été de courte durée. Vainqueurs la veille à Memphis, les Warriors ont sombré corps et biens à Dallas, s’inclinant au final 142-94 pour ce qui constitue leur plus large défaite depuis les playoffs 1973. Et ce après avoir encaissé un terrible 44-16 au cours du seul premier quart.

Luka Doncic en a profité pour encore régaler, le jeune meneur slovène y allant d’un nouveau triple-double – son septième de la saison - avec cette fois 35 points à 11 sur 18 aux tirs, 11 passes et 10 rebonds. A la pause, l’ancien joueur du Real affichait déjà 33 points à 10 sur 11 aux tirs en 17 minutes… A ses côtés, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr ont également été en vue avec 14 points-10 rebonds pour l’un et 20 points à 6 sur 7 pour l’autre.

Côté Warriors, privés de Draymond Green en plus de Stephen Curry, Klay Thompson et D’Angelo Russell, Eric Paschall a compilé 20 points et 7 rebonds.