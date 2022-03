Dallas est allé mettre fin à la série de quatre victoires de Brooklyn en s'imposant (113-111) grâce à un panier à trois points au buzzer de Spencer Dinwiddie mercredi lors de la soirée NBA, marquée par la sortie sur blessure de Stephen Curry, touché à la cheville gauche. A New York, la star des Nets Kevin Durant et celle des Mavericks Luka Doncic se sont livré un duel acharné. Durant pensait avoir arraché le succès pour Brooklyn d'un panier à trois points à 10 secondes de la fin, ripostant à une action de classe du Slovène, mais sur la dernière possession, ce dernier a décalé Dinwiddie pour le panier de la victoire de Dallas.

Le héros du jour, arrivé dans le Texas le mois dernier en provenance des Washington Wizards, a tenu à remercier son partenaire, auteur de 37 points, neuf rebonds et neuf passes décisives. "C'est surtout Luka qui a fait la différence, je n'ai rien fait de spécial", a déclaré Dinwiddie. Les Mavericks, quatrièmes à l'Ouest, affichent un bilan très nettement favorable (43 victoires pour 26 défaites), à l'inverse des Nets, tout juste à l'équilibre (36 victoires pour 34 défaites) et fragiles huitièmes à l'Est.