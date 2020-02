Curieux paradoxe pour les Pacers. Privée de son MIP (Most Improved Player) en 2018, comprendre le joueur ayant le plus progressé par rapport à l'année précédente, depuis environ un an, Indiana connait un important trou d'air depuis son retour, le 29 janvier dernier. Alors que Victor Oladipo est revenu de sa rupture du tendon du quadriceps au genou droit, la victoire fuit la franchise depuis avec seulement une victoire sur les sept dernières sorties.



Si pour le premier match du numéro 4 depuis le 23 janvier 2019, les joueurs de Nate McMillan l'ont emporté en prolongation contre Chicago (115-106), la suite s'est avérée étonnamment plus compliquée que prévu. En effet, derrière, les Pacers ont donc enchaîné six défaites de suite, dont cinq avec « Dipo. » Ainsi, ce sont les Knicks de New York (92-85), les Dallas Mavericks (112-103), pourtant privés de Luka Doncic, les Toronto Raptors par deux fois (118-119 et 115-106) et les New Orleans Pelicans (124-117) ont récemment dominé Indiana.



Les Pacers se ratent pour leur grande première



Dans la nuit de lundi à mardi, la mauvaise série s'est donc poursuivie au Bankers Life Fieldhouse d'Indianapolis. Contre les Nets de Brooklyn, alors que l'équipe pouvait enfin aligner un cinq majeur très prometteur sur le papier, avec Malcolm Brogdon, Victor Oladipo, T.J. Warren, Domantas Sabonis et Myles Turner, la défaite a encore été une fois au rendez-vous (105-106). Menés en début de rencontre, les Pacers avaient pourtant réussi à inverser la situation avant le dernier quart-temps.



Mais, malheureusement pour eux, un Spencer Dinwiddie précieux dans le money time a changé la donne et a du même coup prolongé la mauvaise passe d'Indiana. Pourtant, si Oladipo, qui joue de plus en plus de minutes, avait été assez discret sur le parquet, Sabonis avait, lui, sorti le grand jeu avec un superbe triple-double (23 points, à 11 sur 15 aux tirs, 10 rebonds et 11 passes). Avec cette 6eme défaite de suite en NBA, les Pacers occupent désormais la 6eme place de la Conférence Est et voient le top 4 s'éloigner un peu plus.