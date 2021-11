Washington reste au sommet. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Wizards sont allés s'imposer sur le parquet de l'Orlando Magic (92-104). Si le premier quart-temps a été relativement équilibré, à la fin de celui-ci, les visiteurs ont pris le contrôle de la rencontre, à la faveur notamment d'un 11-0 plus qu'efficace. Par la suite, l'écart entre les deux formations n'a eu de cesse d'augmenter, atteignant même les +25 (59-84), à l'entame du quatrième et dernier quart-temps.

Les Wizards ont donc bel et bien eu le dernier mot, sous l'impulsion notamment de Spencer Dinwiddie, meilleur marqueur des siens et meilleur marqueur de cette rencontre (23 points, 11 rebonds, 6 passes décisives). Grâce à ce quatrième succès de rang, la franchise est plus que jamais en tête du classement de la conférence Est.