Les Bucks étaient fâchés ! Après une embarrassante défaite contre New York (130-110) concédée un peu plus tôt dans la semaine, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo se sont relancés en étrillant Miami (144-97). Avec ce large succès, ils ont pris leur revanche sur la franchise qui les avait éliminés des play-offs l'an passé. Malgré le meilleur bilan de la saison régulière, la franchise du Wisconsin avait déjoué dès la demi-finale de la conférence Est face au Heat, futur finaliste du championnat. Cet affront a été en partie laver.

Une défaite record pour le Heat...



Après avoir alterné le bon et le moins bon depuis la reprise, Milwaukee a enfin atteint l'excellence. Face à une équipe privée de son franchise player, Jimmy Butler, les hommes de Mike Budenholzer ont été sans pitié. Ils ont livré un véritable récital pour s'offrir une victoire de 47 points ! C'est tout simplement la plus large défaite de Miami au XXIe siècle. Jamais dans l'histoire de la NBA, un champion de la conférence Est n'avait été battu aussi largement dans la foulée de sa finale NBA. Mais ce n'est pas l'unique record de la soirée...

Une adresse historique pour les Bucks



Pour réaliser un tel carton offensif, les Bucks ont profité d'une adresse extérieure délirante. Ils ont tourné à 56,9% à 3 points. Un pourcentage incroyable étant donné le volume de shoots tentés : 51. Cette réussite a permis à Milwaukee d'entrer dans l'histoire de la NBA en battant le record de paniers à 3 points marqués sur un match : 29. C'est mieux que les Rockets qui étaient devenus des spécialistes en la matière avec trois des quatre meilleures marques et un précédent record établi à 27. Ce mardi soir, 12 joueurs ont participé à ce 29/51 derrière l'arc. C'est à dire tous les joueurs qui ont participé au match sauf Giannis Antetokounmpo. Le double MVP en titre a raté ses deux tentatives pour plafonner à 9 points. Dans le même temps, les autres joueurs du cinq majeur ont réalisé un véritable carton : 6/10 pour Jrue Holiday, 4/5 pour Khris Middleton, 5/6 pour Donte DiVincenzo et 3/4 pour Brook Lopez. Cette réussite des titulaires a permis à Milwaukee de rapidement prendre le large dans cette rencontre. Après sept minutes de jeu, il y avait déjà plus de 20 points d'écart entre la franchise du Wisconsin et celle qui avait mis un terme à son rêve de titre l'an passé.