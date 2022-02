Les Timberwolves n'avancent plus. Après cinq victoires de rang, la franchise de Minnesota a enchaîné une deuxième défaite consécutive, dans la nuit de vendredi à samedi, sur le parquet des Bulls de Chicago (134-122). Les visiteurs ont notamment pu s'appuyer sur Anthony Edwards, qui termine meilleur marqueur de sa franchise, avec des statistiques personnelles de 31 points, 6 rebonds et 8 passes décisives. Mais cela n'a donc pas suffi, face notamment à un certain DeMar DeRozan, auteur d'un nouveau très gros match (35 points, 6 rebonds, 6 passes décisives). Durant cette rencontre, aucune des deux franchises n'a véritablement pris le large, jusqu'au tout dernier quart-temps, quand Chicago a donc accéléré pour ne plus jamais être revu (134-122). Minnesota est septième à l'Ouest et Chicago troisième à l'Est.