C'est un match qui pourrait valoir cher pour le classement final et le premier tour des play-offs ! Denver est allé s'imposer 110-104 sur le parquet des Clippers dans le choc de la nuit, et monte sur la troisième marche du podium de la Conférence Ouest, avec désormais un demi-match d'avance sur son adversaire du soir, et virtuellement un match contre les Lakers au premier tour des play-offs, pendant que les Clippers affronteraient Dallas. Les joueurs du Colorado ont frappé un grand coup, en dominant ce match pendant les trois derniers quarts-temps, face à des Clippers impuissants malgré la présence de leurs stars Kawhi Leonard et Paul George.

Si les Californiens ont très bien débuté le match en menant de onze points, ils ont ensuite vu les Nuggets prendre les commandes et mener 52-47 à la mi-temps. Les Clippers sont repassés devant, d'un point, dans le troisième quart, mais Denver a immédiatement remis la pression, pour prendre douze points d'avance. A 1'40 secondes de la fin, les Californiens sont revenus à 98-101, mais Nikola Jokic a marqué trois lancers-francs et Facundo Campazzo un tir à trois points pour écarter le danger. Le Serbe a encore été brillant, avec 30 points, 14 rebonds et 7 passes au compteur. Paul George finit quant à lui avec 20 points (5 sur 21 aux tirs) et 7 rebonds.