Denver avait besoin de lui et il a donc répondu présent. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre du match 2 du deuxième tour des play-offs de NBA, dans la conférence Ouest, les Nuggets ont disposé des Clippers de Los Angeles (101-110), pour égaliser dans la série à 1-1. Ce probant succès a été surtout possible grâce à un homme en particulier, à savoir Nikola Jokic. Pourtant, le meilleur marqueur de la rencontre est bel et bien Jamal Murray, également pensionnaire de Denver (27 points (10/21 aux tirs, 3/8 à 3pts et 4/5 aux lancers-francs), 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 fautes, 2 interceptions, 3 ballons perdus et 1 contre en 40 minutes de jeu).

Nikola Jokic goes off for 26 points, 18 rebounds and 3 blocks on 4-5 shooting from deep as the @nuggets tie the series 1-1 vs. LAC! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/3YzUw7pSyT

Le double-double de Jokic était déjà acquis à la pause

De son côté, le Serbe a également fait très fort (26 points (10/17 aux tirs, 4/5 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 18 rebonds, 4 passes décisives, 4 fautes, 0 interception, 6 ballons perdus et 3 contres en 37 minutes de jeu). Une belle revanche pour les deux joueurs, en grande difficulté lors du match 1. Outre des statistiques plus que solides, Jokic signe ainsi là également un impressionnant double-double. D'ailleurs, son bilan était même déjà plus que redoutable à l'issue du premier quart-temps. En effet, après seulement 12 petites minutes de jeu, il en était à 15 points et 8 rebonds, avec même un 3/3 à trois-points. A la pause, Denver comptait 16 points d'avance et le pivot en était, de son côté, à 24 points et 10 rebonds, au total.

Les critiques avaient visé Jokic lors du match 1

A l'issue du premier match, le pivot serbe avait essuyé de nombreuses critiques. Cette fois, il s'est, à la fois, montré particulièrement performant en attaque, comme en défense. A l'issue de la rencontre, dans des propos rapportés par Basket USA, il ne pouvait d'ailleurs pas cacher sa propre satisfaction : « On était plus agressif, on jouait de manière plus libérée et on a réussi à maintenir le même rythme tout le match. On n'a pas changé notre façon de faire. En fait, c'est comme en saison régulière. Il faut rester dans sa routine. Ne pas trop réfléchir. » Réfléchir, c'est ce que n'a donc visiblement pas fait Nikola Jokic. Ce qui donne ainsi ce match plus qu'accompli.