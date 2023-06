Après dix jours sans jouer, les Nuggets allaient-ils être reposés ou rouillés pour le début des Finals ? Les premières minutes apportent une réponse claire : ils ont soufflé et commencent très bien ce Game 1. Notamment en profitant de l'avantage de taille d'Aaron Gordon, douze points dans le premier quart-temps, qui domine près du cercle. Jimmy Butler et Bam Adebayo répondent mais Denver est devant (29-20).

Le Heat va prendre la température tout doucement, avec sa défense de zone. Mais Nikola Jokic sort du banc après une période de repos et trouve ses coéquipiers pour plusieurs paniers. Max Strus et Caleb Martin ne peuvent réagir puisqu'ils enchaînent les tirs ratés. Adebayo peut bien se démener, les Nuggets passent un 20-9 et rejoignent les vestiaires avec un écart important (59-42) à la pause.

La mi-temps n'a pas permis au Heat de retrouver un Martin efficace ou un Strus adroit. En plus, Duncan Robinson ne fait guère mieux. Adebayo (26 points) est donc bien seul et Butler manque d'agressivité (13 unités) : Miami ne va shooter que deux lancers-francs dans toute la rencontre ! Jamal Murray, Bruce Brown et Michael Porter Jr. frappent de loin et avec un 10-0, Denver a clairement fait le break (84-63) à l'entame du dernier quart-temps.

On peut penser que la rencontre est pliée, mais avec Kyle Lowry et Gabe Vincent, le Heat revient avec un 14-0. Les Nuggets manquent de justesse et Miami n'est pas loin de revenir totalement dans la partie. Après un shoot primé d'Haywood Highsmith, à moins de trois minutes de la fin, il n'y a plus que neuf points d'écart. Mais les troupes d'Erik Spoelstra n'arrivent pas à mettre le ou les paniers qui bousculeront totalement Denver. Jokic, encore énorme (27 points, 14 passes, 10 rebonds), inscrit 6 points de suite et les Nuggets s'imposent 104-93. Ils mènent 1-0 dans ces Finals, avec le prochain match dimanche soir, toujours à Denver.