Pour ce dernier match avant le All-Star Game pour les deux équipes, les absents étaient nombreux. D'un côté, les Nuggets étaient privés de Jamal Murray et Aaron Gordon ; de l'autre, les Mavericks n'avaient pas Kyrie Irving et Tim Hardaway Jr. Cela n'a pas dérangé Dallas en début de rencontre puisque Luka Doncic a pris les commandes. Le Slovène inscrit en effet 17 points en douze minutes mais Denver est déjà devant (26-25). En deuxième quart-temps, les Nuggets montent d'un cran en défense. Les Texans sont maladroits, étouffés et seuls Frank Ntilikina (qui était titulaire mais ne s'est montré que dans ce quart-temps) et encore Doncic surnagent offensivement. Mais ce n'est pas suffisant pour résister. Nikola Jokic (14 points, 13 rebonds et 10 passes) et sa bande arrivent à la pause avec 17 unités d'avance (61-44).

Pour réveiller Dallas, Doncic compile 11 points et 5 passes dans le troisième quart-temps. Mais Denver est définitivement plus fort collectivement, avec notamment un bon Jeff Green en sortie de banc, qui brille avec onze unités dans ce quart-temps. Les Mavericks n'y arrivent pas et Jason Kidd décide alors d'ouvrir son banc et de faire souffler son All-Star (37 points et 9 passes) pour les dernières minutes.

Christian Wood peut bien inscrire 15 points en dernier acte et Dallas revenir à dix unités, les Nuggets ont le dernier mot avec un shoot primé de Michael Porter Jr. Troisième victoire (118-109) d'affilée pour les leaders de la conférence Ouest avant cette pause alors que c'est plus compliqué dans le Texas, avec une troisième défaite de suite pour les Mavericks.