Les Warriors n’y arrivent plus. Plombés par une passivité défensive indigne de leur niveau - ils ont encaissé 115 points ou plus sur les quatre derniers matches -, les hommes de Steve Kerr n’ont toujours pas gagné une seule rencontre hors de leurs bases cette saison. Le mérite en revient aussi au Magic, plus mauvaise équipe de la conférence Est (2/7), qui n’a jamais abdiqué dans cette rencontre et est revenu petit à petit, aidé par l'indiscipline des Californiens (46 lancers-francs obtenus contre 15 côtés Warriors) et par Jalen Suggs, auteur de la meilleure performance de sa carrière , record de points en prime (26 points).

Le jeune meneur de 21 ans a offert la victoire à son équipe sur un tir à trois points, à 30 secondes de la fin puis en interceptant une mauvaise passe du double MVP Stephen Curry. Klay Thompson (27 points) avait eu beau rentrer un tir derrière l'arc pour ramener les siens à un point du Magic, son ultime tentative pour le shoot de la gagne a été trop courte. "De toute façon, c'est dur de remporter un match NBA quand on offre autant de lancers-francs à l'équipe adverse", s'est lamenté Steve Kerr après la rencontre, appelant "tout le monde, pas que les jeunes, à se mettre" à la tâche défensive.

Avec désormais un bilan de trois victoires pour six défaites, les Warriors débutent leur défense de titre bien laborieusement. Il n'y a guère que Curry, pour assumer son statut de champion: le MVP de la dernière finale réussit un septième match à 30 points ou plus.