Nettement en deçà (14 points en 32 minutes, 5 sur 11 aux tirs, dont 2 sur 6 à trois points, 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions) de ce qu’il est capable d’apporter à son équipe et, surtout, de ses stats habituelles, mardi soir sur le parquet du Thunder, Evan Fournier ne retiendra pas un grand souvenir de sa prestation individuelle. En revanche, comme pour tous les joueurs du Magic, l’arrière français d’Orlando se rappellera peut-être longtemps de cette soirée qui a vu les Floridiens l’emporter (118-107) sur un parquet où il a eu davantage l’habitude de sombrer dans l’histoire de la franchise. Au-delà de tout cela, ce succès de Nikola Vucevic (28 points, 10 rebonds) et du Magic aux dépens d’OKC et d’un autre Frenchy Théo Maledon (7 points en 20 minutes, 1 rebond, 3 passes) propulse Orlando aux commandes de la Conférence Est. Toujours invaincus (4 victoires, 0 défaite) après leurs quatre premières sorties – ce qui ne leur était jamais arrivé – Fournier et ses coéquipiers peuvent même se vanter d’être la meilleure équipe du moment dans la Ligue.