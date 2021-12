Le dernier match de la nuit a vu la victoire de Washington (8eme) contre Cleveland (5eme) sur le score de 110-93. Pour leur premier match sans leur leader Ricky Rubio, blessé au genou et absent jusqu’à la fin de saison, les Cavaliers ont mené de quelques points dans le premier quart et ont tenu jusqu’à la mi-temps (58-51) avant de subir la vague Wizards en deuxième mi-temps, les joueurs de la capitale comptant jusqu’à 21 points d’avance. Bradley Beal, de retour du protocole covid où il en a profité pour recevoir une première dose de vaccin (« pour mon père, que je n’ai pas envie de voir à l’hôpital, mais j’ai toujours des questions sur ce vaccin », a-t-il confié après le match), termine avec 29 points, 6 rebonds et 10 passes et Kyle Kuzma avec 25 points et 10 rebonds. En face, Kevin Love a marqué 24 points et pris 11 rebonds.