Souvent disputé dans un esprit festif avec un sens du spectacle poussé à son paroxysme, le concours de dunk du All-Star Game a cette fois accouché d’une polémique. Electrisant totalement le concours, Derricks Jones Jr et Aaron Gardon se sont rendu coup pour coup avec des dunks plus spectaculaires les uns que les autres. « Rider » au-dessus de deux personnes pour le joueur de Miami, 360 après une passe contre la planche pour le pensionnaire du Magic, bref les deux joueurs en donnent pour leur argent aux spectateurs. Sans parvenir à les départager, le jury pousse les deux hommes dans une double prolongation pour les pousser dans leurs retranchements.

Gordon pas récompensé de sa prise de risques



Contraint de prendre de gros risques sur sa quatrième tentative pour répondre au dunk de Jones parti un peu avant la ligne des lancers-francs, Gordon veut tenter un gros coup : sauter au-dessus de Tacko Fall, le plus grand joueur de la ligue qui culmine à 2,26m. Mais malgré sa tentative réussie, Gordon hérite d’un 47 (contre 48 pour son adversaire) qui vient sceller ce concours pas comme les autres. « Je voulais sauter au-dessus de Shaq mais il ne voulait pas alors que je voulais faire ça pour les fans, » explique Gordon. « Du coup, tout le monde s’est mis à dire « Tacko ! Tacko ! » Et je me suis dit « OK, allons-y ». Le plus grand gars dans la salle. Sauter au-dessus d’un gars de 2m28 n’est pas une chose facile et ils m’ont mis quoi, 47 ? Sérieux, faut arrêter. C’est quoi ça ? », s’est insurgé Gordon devant la presse après la soirée.





Dwyane Wayde dans le viseur ?



Comment expliquer ce résultat surprenant au moment où pratiquement tout le monde reconnaît que Gordon aurait dû au moins partager le titre ? Coéquipier de Derrick Jones Jr la saison dernière et membre du jury, Dwayne Wayne est dans l’œil du cyclone après cette soirée polémique. L’ancien joueur du Heat a visiblement fait ses petits calculs pour favoriser Jones au grand dam de d’autres membres du jury, à l’image du rappeur Common : « On s’était dit qu’il y avait égalité. On était parti pour que ce soit égalité. Mais quelqu’un parmi nous n’a pas fait ce qu’on avait dit. Je ne sais pas qui ». Si Jones Jr s’est offert un joli cadeau pour son 23eme anniversaire, Gordon est ressorti de cette soirée complètement dégoûté. « C’est fini, fini. Je devrais avoir deux trophées ! C’est fini », a lâché le joueur d’Orlando en référence au concours de 2016 qu’il aurait également pu remporter.