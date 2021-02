Après huit victoires d'affilée, Brooklyn est tombé samedi, sur son parquet contre Dallas. Privés de Kevin Durant (ischio-jambiers) et Kyrie Irving (épaule), les Nets se sont inclinés 98-115, à l'issue d'un match à sens unique. Brooklyn a mené d'un point au tout début de la rencontre, puis a subi la loi des Mavericks, qui ont surtout creusé l'écart dans le dernier quart, pour le porter à +22. Luka Doncic s'est régalé durant cette partie, et termine avec 27 points, 6 rebonds et 7 passes. Kristaps Porzingis a quant à lui ajouté 18 points et 4 rebonds. En face, James Harden était bien seul, et il finit avec 29 points, 7 rebonds et 6 passes. Les Nets tenteront de rebondir lundi chez les Spurs.