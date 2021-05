Décidément les Nets n’y arrivent plus. Alors que la fin de saison régulière se profile sérieusement, Brooklyn a encore achevé une rencontre les bras ballants, la langue tirée et les mines déconfites. Pour la quatrième fois consécutive, les hommes de Steve Nash se sont inclinés. Une telle série noire, c’est une première cette saison pour la franchise new-yorkaise. Après Portland (128-109) et les Bucks (117-114 et 124-118), les Nets ont cette fois subi la loi de Dallas, vainqueur avec quatre unités d’avance (113-109).

The @LAClippers move up to #3 in the West!



Teams ranked 7-10 will participate in the #StateFarmPlayIn Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/OPfjTqvlO2

— NBA (@NBA) May 7, 2021



Un succès important pour les Mavericks ! La course pour les places 5 et 6 de la Conférence Ouest est en effet complètement folle à quelques encablures de la fin de cet exercice régulier 2020-21 et les dix prochains jours s’annoncent mouvementés. Il y aura évidemment des heureux et des grands déçus. Dallas, aujourd’hui, ferait partie du premier lot. Pendant que les Lakers sont tombés face aux Clippers, les Mavs ont décroché une 38eme victoire (29 défaites), soit une de plus que la franchise de LA (37 succès, 29 revers) qui se retrouve au bord du play-in. Dallas occupe actuellement la 5eme place de la Conférence devant l’armada de LeBron James et Anthony Davis, et devant Portland (7eme avec le même bilan que les Lakers).





Kyrie Irving passe 45 points, en vain pour Brooklyn

Un élément de Brooklyn a pourtant rayonné sur le parquet des Mavs mais cela n’aura finalement pas suffi pour arracher la décision. Kyrie Irving a signé SA performance de la saison en passant 45 points à 17/31 au tir (5 rebonds, 4 passes). Mais le tir groupé adverse aura eu raison des Nets. Luka Doncic (24 points, 10 rebonds, 8 passes), Tim Hardaway Jr (23 points, 6 rebonds), Dorian Finney-Smith (17 points, 8 rebonds) et Jalen Brunson (15 points) ont martyrisé les ouailles de Nash.





A la pause, Irving, dont la meilleure « perf » de la saison était jusque-là 43 points passés à Orlando en mars après trois autres rencontres à 40 unités, affichait déjà 25 points au compteur en alternant les tirs à 3 points et les paniers plus esthétiques et plus près. Privé de James Harden, Brooklyn était alors à la lutte (63-62 pour Dallas). Kevin Durant, auteur de 20 points, a fait ce qu’il a pu mais il a pris place sur le banc après le retour des vestiaires suite à une quatrième faute concédée.

Les Nets menacés par les Bucks



Brooklyn a pourtant réussi à passer devant avant le dernier quart-temps (83-82). Un ultime acte marqué par les échecs successifs des stars présentes sur le parquet. Durant se loupe, Irving force, pendant que Doncic préfère être à la baguette et distiller les services. A 5 minutes du buzzer, Dallas a repris de l’avance et compte 7 points de mieux. Irving s’emploie, passe la barre des 40 points, Brooklyn revient à 4 longueurs mais les Mavs finissent pas résister et empocher une victoire très précieuse (113-109). De leur côté, les Nets (43 victoires, 24 revers) voient désormais leur deuxième place à l’Est menacée par Milwaukee (42 succès, 24 défaites) qui vient de les battre doublement et affronteront Houston lors de leur prochaine sortie.