Les play-offs 2020-21 de NBA viennent à peine de débuter que déjà, Luka Doncic fait parler de lui. Dans la nuit de samedi à dimanche, le meneur (ou arrière) international slovène, âgé de seulement 22 ans, a plus que participé au succès des siens, à savoir les Dallas Mavericks, qui se sont imposés sur le parquet des Los Angeles Clippers (103-113), dans le cadre du match un du premier tour de ces phases finales.

En effet, le natif de Ljubljana a terminé cette rencontre en tant que meilleur marqueur de sa franchise mais également en tant que meilleur marqueur de ce match, avec un triple-double à la clé et des statistiques personnelles de 31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Celui qui peut donc également jouer arrière est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir réalisé trois triple-doubles lors de ses sept premières rencontres de play-offs NBA.

Luka Doncic (31 PTS, 10 REB, 11 AST tonight) is the first player in NBA history with 3 triple-doubles in his first 7 #NBAPlayoffs games. pic.twitter.com/fsVwHZPD9A