Les Mavericks tiennent leur revanche. Balayé il y a deux jours par Golden State (116-147), Dallas a, cette fois, pris le meilleur des Warriors (134-132), dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le Texas, à l'American Airlines Center, l'affiche entre les deux franchises s'est finalement rapidement transformée en un véritable match dans le match entre Luka Doncic et Stephen Curry.

Un duel qu'a donc remporté d'un rien le Slovène, qui a même signé un record en carrière au niveau des points marqués pour en arriver là. En effet, en un peu plus de 38 minutes de jeu sur le parquet, l'ancien du Real Madrid a inscrit 42 points, à 12 sur 23 aux tirs, dont 7 sur 12 à trois points, et 11 sur 14 aux lancers-francs, tout en faisant 7 rebonds et 11 passes décisives. En face, le double MVP a, lui, pris feu offensivement avec 57 points, à 19 sur 31 aux tirs, dont 11 sur 19 à trois points, et 8 sur 8 aux lancers-francs, avec également 5 passes décisives à son compteur, le tout en 37 minutes. Forcément, après de telles performances, les deux hommes ont reçu les louanges qu'ils méritaient.

« Curry est agréable à regarder, même si vous êtes en face »

« Quelle démonstration de basket. Curry et Doncic étaient spectaculaires. Les deux équipes ont joué avec beaucoup de cœur et de joie. Ils ont été tout simplement incroyable à la création et aux tirs durant toute la nuit. C'était super à voir. Curry ? C'est l'un des gars pour qui je paierais beaucoup d'argent pour le voir jouer », expliquait notamment Rick Carlisle, l'entraîneur de Dallas. « Evidemment, affronter Steph, c'est amusant. Je dois prendre plus de plaisir à jouer un match, pour redevenir qui j'étais avant. Je dois juste recommencer à profiter en match. Ce que fait Steph, c'est quelque chose d'incroyable, reconnaissait de son côté Doncic, le meneur des Mavs. Je pense juste que chaque tir va entrer quand il tire. C'est incroyable la façon dont il joue le match et c'est agréable à regarder, même si vous êtes dans l'équipe adverse. »

« Doncic, qui sait à quel hauteur sera le plafond pour lui ? »

« C'est toujours une bonne sensation lorsque vous vous sentez dans le rythme, vous avez juste besoin d'être propre et ça finit par tomber dedans. C'était ce genre de nuit. Je voulais évidemment remporter la victoire. C'est donc un sentiment mitigé en ce moment. Doncic ? Il a fait de gros tirs ce soir. Il a montré des choses depuis sa saison rookie, et il s'est amélioré. Et qui sait à quel hauteur sera le plafond pour lui ? », s'interrogeait de son côté Curry, à propos du phénomène Slovène.

« Curry n'a jamais joué aussi bien. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a toujours évidemment été un tireur incroyable. Il a l'air plus fort, confiait pour sa part Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, à l'issue du match. C'est presque insondable, ce qu'il a fait là-bas. » Avec cette victoire, Dallas redresse la barre mais reste 14eme de la Conférence Est, alors que Golden State est 8eme.