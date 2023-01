Sans Christian Wood, blessé à la main, les Mavericks signent l'une de leurs plus belles victoires de la saison puisqu'ils s'imposent 115-90 face au Heat ! On pensait que Miami allait mieux mais les coéquipiers de Jimmy Butler étaient clairement dans un soir sans. Rarement, on a vu un Heat aussi amorphe, et sans réaction.

Après un round d'observation, c'est Reggie Bullock qui ouvre les hostilités à 3-points avec deux réussites d'affilée. Dans son sillage, Dallas se détache et signe un 6 sur 12 de loin dans le premier quart-temps. Une belle adresse symbolisée par un 3-points au buzzer de Luka Doncic. Le Heat est déjà dans les cordes (31-19), et la suite va se compliquer...

Un Heat transparent

Grâce à Doncic, les Mavericks comptent jusqu'à 15 points d’avance (56-41), et il faut un grand Victor Oladipo pour éviter le pire. A la pause, le Heat n'est mené que de neuf points (60-51), et c'est un petit miracle. Au retour des vestiaires, Dallas reprend rapidement 15 points d’avance (72-57), et cette fois, l'écart enfle. Doncic fait tourner en bourrique ses défenseurs, et l'écart enfle : + 20, puis + 25 à la fin du 3e quart-temps (92-67). Ce sera l'écart final puisqu'après les Mavericks s'imposent 115-90.

Sur le plan individuel, Luka Doncic termine avec 34 points à 12/24 au tir dont 5/8 à 3-points ainsi que 12 rebonds et 7 passes décisives. A ses côtés, Spencer Dinwiddie ajoute 19 points, et Reggie Bullock fait mouche de loin avec un beau 5 sur 6 à 3-points. Côté Heat, seul Victor Oladipo surnage avec 20 points en sortie de banc.