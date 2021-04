Les Warriors enchaînent

Et de quatre ! Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Golden State Warriors ont enregistré une quatrième victoire de rang, après leur succès contre les Cleveland Cavaliers (101-119). C'est l'inévitable Stephen Curry qui termine meilleur marqueur de sa franchise et également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 33 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Cette fois, le meneur s'est montré plus discret lors de ses tirs à trois-points. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de signer un nouveau record. En effet, pour la neuvième fois consécutive, la star de NBA a dépassé les 30 points. Une performance qui bénéficie donc grandement à sa franchise, actuellement neuvième du classement de la conférence Ouest. Quant aux Cavaliers, ils sont treizièmes à l'Est.