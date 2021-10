Ils sont redevenus les patrons de la Californie lors de ce début de saison. Après avoir dominé les deux équipes de Los Angeles, Lakers (121-114) puis Clippers (115-113), les Warriors ont remporté dimanche une troisième victoire en autant de matchs en l’emportant 119-107 face aux Kings, à Sacramento. Et ils ont encore pu compter sur celui qui, contrairement à Draymond Green et surtout Klay Thompson, toujours absent, a bien été élu dans la fameuse liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire : Stephen Curry.

third double-double in three games for 3⃣0⃣ @googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/Occnnhe2iK

— Golden State Warriors (@warriors) October 25, 2021





Trois jours après avoir remporté son match dans le match avec Paul George, en inscrivant 45 points assortis de 10 rebonds, et cinq jours après son triple-double pour lancer la saison contre LeBron James et sa bande, le numéro 30 de Golden State a cette fois compilé 27 points, 10 passes décisives, 7 rebonds et 3 contres, et encore été le grand artisan du succès des hommes de Steve Kerr, que l’on n’attendait pas forcément à ce niveau tout de suite. Même si ce sont surtout les balles perdues (6 à 19) qui font fait la différence dans ce match où les Kings d’Harrison Barnes (24 points et 7 rebonds) ont bien cru l’emporter avant que les visiteurs, soutenus par de nombreux supporters, ne fassent la différence dans l’ultime quart.

"On peut faire la différence à chaque match"

"On veut se détacher vite dans les matchs et bien commencer, mais on sait qu’on a encore beaucoup de choses à travailler, comme toutes les équipes de la ligue. Mais j’ai vraiment la sensation qu’on peut faire la différence à chaque match. On a gagné trois matchs de manière différente, mais on est toujours en train de travailler sur notre confiance", a ensuite confié Curry, qui a notamment pu compter sur Jordan Poole (22 points), Andrew Wiggins (17 points) et Green (14 points, 6 rebonds et 6 passes). Le meneur des Warriors a aussi atteint la barre des 5 000 passes décisives, une première pour un joueur de la franchise californienne. Et un record de plus pour « Chef Curry », qui a donc parfaitement débuté ce nouvel exercice.