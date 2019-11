Week-end pour le moins difficile pour le Jazz en Californie. Deux jours après une défaite crève-cœur à Sacramento, Utah se faisant crucifier dans les ultimes secondes par Harrison Barnes, les hommes de Quin Snyder ont en effet de nouveau craqué dans la dernière ligne droite chez les Clippers. Après avoir fait la course en tête durant tout le troisième quart, comptant jusqu’à 10 longueurs d’avance (51-61), été devant à l’entame du dernier acte (65-69) puis résisté jusque dans les ultimes minutes (86-86), le Jazz a lâché prise dans le money-time, encaissant un 19-8 permettant aux Californiens de prendre leur revanche après leur défaite 110-96 concédée dans l’Utah la semaine dernière.

Et comme face aux Spurs trois jours auparavant, si les Clippers ont fait la différence dans la dernière ligne droite, c’est encore une fois grâce à Kawhi Leonard. Plutôt discret voire maladroit trois quart-temps durant, au point de n’y avoir inscrit que 12 points, l’ancien Raptor a explosé dans la dernière période, y signant pas moins de 18 points pour terminer avec 30 points à 9 sur 26 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 34 minutes. Le MVP des dernières finales a été tout particulièrement décisif dans le money-time, scorant 6 points à la suite lorsque les deux équipes étaient à 86-86.

Et le retour de George se précise...

Une accélération décisive qui allait rendre vains les efforts de Donovan Mitchell, pourtant meilleur marqueur de la rencontre avec 36 points à 11 sur 21 aux tirs, ou de Rudy Gobert, auteur d’un nouveau double-double avec cette fois 12 points à 4 sur 8 aux tirs et 14 rebonds. Mais les Clippers ont également pu compter sur la verve des joueurs sortis du banc, à l’image de Montrezl Harrell, 19 points à 7 sur 10 et 8 rebonds dont 6 offensifs, ou de Lou Williams, qui y est encore allé de ses 17 points à 6 sur 18.

Déjà à leur avantage collectivement, les Clippers pourraient également rapidement enregistrer un renfort de poids. Le retour de Paul George, qui a participé à l’échauffement d’avant-match semble se préciser. "Il travaille dur et ses sensations sont plutôt bonnes jusqu’à présent. On n’a pas encore fixé de date pour son retour mais on va en discuter la semaine prochaine", a d’ailleurs fait savoir Doc Rivers à ESPN.