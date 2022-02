Et de quatre ! Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Cavaliers de Cleveland ont enchaîné une quatrième victoire de rang, sur le parquet des Pacers d'Indiana (113-120). Pourtant, durant presque l'intégralité de cette rencontre, ce sont bien les locaux qui ont fait la course en tête. Leur avance est même montée, en fin du premier quart-temps, jusqu'à +19 (47-28), +21 (49-28, 51-30) en début du deuxième quart-temps, et à +16 (94-78) lors du troisième quart-temps. Tout s'est joué dans le quatrième quart-temps. A ce moment-là, l'avance des locaux a ainsi continué à fondre, jusqu'à ce que les visiteurs prennent de nouveau les choses en main, jusqu'à s'imposer (113-120), bien emmenés notamment par Jarrett Allen (22 points, 14 rebonds, 1 passe décisive). Cleveland est deuxième à l'Est.